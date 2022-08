U

na y otra vez se repite la historia de saqueo, explotación e impunidad, misma que empresarios de la minería y gobierno en turno se niegan a corregir. Ayer fue Pasta de Conchos con sus 65 muertes; hoy, 10 mineros –el número puede ser mayor– atrapados en un pozo que opera sin mínimas condiciones de seguridad, siempre en una ambiente laboral de características feudales. En el ínterin, decenas de accidentes totalmente evitables que han costado muchas vidas, pero la práctica se mantiene sin que nadie parezca interesado en poner un hasta aquí.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, aporta elementos para entender por qué esa historia se repite, dada la connivencia de empresarios y autoridades. En este caso es Coahuila, pero esa colusión se observa en toda la geografía nacional: hay versiones de que los propietarios de la mina (donde se encuentran atrapados los 10 mineros) son ex presidentes municipales de Sabinas, de una pareja con prestanombres; de ella se dice que es subsecretaria de Trabajo del gobierno de Coahuila. Se debe investigar; si se comprueba que uno de los dueños de la concesión es la subsecretaria del Trabajo del gobierno del estado, es algo que demanda todavía algo mayor y por supuesto una obligación de hacer cumplir con la ley; ellos deberían ser los primeros ( La Jornada, Jared Laureles).

El presidente López Obrador ha dicho que la prioridad es el rescate de los mineros atrapados y para lograrlo el Estado ha desplegado a cientos de elementos de seguridad. Eso es lo urgente, sin dejar a un lado que “en las investigaciones va a salir todo sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo. Eso lo estamos dejando para después; ya tenemos la información básica, sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón… pero no hablemos de eso ahora,vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos básicamente. En eso estamos metidos completamente”.