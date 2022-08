De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de agosto de 2022, p. 23

Monterrey, NL., La administración del emecista Samuel García no aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que le piden retirar de redes sociales las fotos de menores del DIF Capullos y crear un fideicomiso para Emilio, el bebé que el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez han sacado en varias ocasiones del albergue. Al vencer el plazo que tenía la autoridad para responder, el DIF decidió no aceptar el pliego recordatorio, dio a conocer la CEDH. El 8 de julio, el organismo emitió una recomendación porque el mandatario y su esposa sacaron al bebé en enero pasado, y le solicitaron retirar de sus redes las imágenes de Emilio y otros niños del DIF, así como no seguir exponiéndolos. El sábado pasado la pareja volvió a sacar a Emilio, de un año y cinco meses de edad, y a otro menor del DIF-Capullos para llevarlos al juego de Tigres en el Estadio Universitario, y lo publicaron en sus redes sociales. Por el momento, la CEDH esperará a que el gobierno del estado explique por qué no acepta la recomendación 05/2022. Luego de conocer los fundamentos, el organismo solicitará la reconsideración de la autoridad y, de reiterar su negativa, el caso será turnado al Congreso.