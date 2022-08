“Me quedo con el trabajo, el compromiso, pero sobre todo con el convencimiento, tiene un cuerpo técnico que no sólo trabaja el aspecto futbolístico, para un entrenador, que los jugadores crean en su idea, es importante, y él lo tiene.

El argentino Nahuel Guzmán, portero de Tigres y otrora pupilo del seleccionador nacional Gerardo Tata Martino en el Newell’s Old Boys de su país, salió en defensa de su compatriota al asegurar que tiene el poder de convencimiento necesario para que el Tri retome su nivel de cara a Qatar 2022, además le deseó éxito en la justa mundialista.

Entre todos tenemos que hacer un poco de fuerza para que ellos puedan estar, después tendrán su trabajo personal y sus propósitos, pero si como equipo podemos poner nuestro granito de arena para que tengan un chance de estar en la lista final, y si se puede sumar uno más, sería mejor , apuntó.

Por otro lado, el guardameta señaló que no ha recibido ninguna propuesta del Boca Juniors, como se ha mencionado en la prensa argentina.

“Escuché o leí algo, pero no estoy al tanto, no sé si hubo una versión oficial o no. Agradezco que todavía haya cierto reconocimiento para mí, es lo que trato de hacer, trabajo para seguir estando entre los mejores.

Desconozco si hay algo real, estoy cien por ciento focalizado en Tigres, en seguir siendo protagonista. Este equipo también se merece ese respeto de mi parte , señaló.

En la jornada siete del presente torneo, la escuadra felina visitará mañana al Pachuca, duelo en el que buscará mantener su racha invicta y continuar como líder.