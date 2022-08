En el escenario, el organizador del Festival Cultural de Harlem, Tony Lawrence, en su papel de maestro de ceremonias, anunció a la banda de Ben Branch con Operation Breadbasket junto al reverendo Jesse Jackson, músicos y activistas en la lucha contra la pobreza. Jesse Jackson narró las últimas horas de Martin Luther King, quien le había pedido, a él y a Branch, que interpretaran su canción favorita: Precious Lord, Take my Hand, y pidieron a la diosa Mahalia Jackson, presente también en la tarima frente al público, que cantara para cumplir ese último deseo, pero ella, la diosa, no podía dejar de llorar y pidió a la jovencita Mavis Staples que la ayudara.

Hay cosas tan claras como esta: Summer of Soul no es una película musical ni la grabación de un concierto en vivo , ni un documental de esos que a los cinco minutos ya está uno aburrido.

La Cineteca Nacional exhibe una joya cultural: Summer of Soul, recuperación de seis conciertos masivos realizados durante seis domingos de julio y agosto de 1969 en el parque Mount Morris de Harlem, con lo mejor de la música del mundo, a pesar de que el mundo no se quiere dar por enterado de que el gospel, el soul y el jazz multicolorido son músicas superiores.

▲ Cartel promocional del documental Summer of Soul, que se proyectará en la Cineteca Nacional hasta el 11 de agosto, según información tomada de su sitio web. Foto cortesía del recinto

Fue tal el nivel de calidad musical que logró Mavis Staples al cantar ese gospel, que Mahalia encontró valor y se acercó a ella y armaron uno de los dúos más espectaculares, conmovedores y mejores en la historia de la música: la joven Mavis Staples saltando en cada shout y la diosa Mahalia Jackson lanzando gritos también, de amplio tonelaje, de alta intensidad.

Fue sublime, sencillamente sublime.

En las dos horas que dura el filme Summer of Soul, hay momentos como esos, en distintas tesituras, tonos y géneros, como BB King explicando por qué canta el blues: Porque me trajeron en barco, y a bordo caminaban sobre nosotros, y llegando aquí nos siguen tratando igual ; el legendario grupo La Quinta Dimensión cantando Aquarius/Let the Sunshine; Ray Barreto entonando el canto de sus congas, en lo que una especialista a cuadro calificó como el lenguaje universal del tambor .

Hay diosas sobre el escenario, principalmente la diosa Nina Simone, esa gran revolucionaria que gime entre la rabia y el lamento.

La calidad de esta película, Summer of Soul, tiene los siguientes ingredientes: lo filmó para televisión Hal Tulchin, pero como el encuentro cumplió las expectativas del gobierno, enlataron el material durante 52 años, porque ¿a quién le interesa la música de negros?, hasta que el cineasta Ahmir Thompson, mejor conocido como Questlove, rescató y restauró todo el valioso pietaje y contó con un equipo de profesionales, encabezado por el mago de la edición, Joshua L. Person.

Porque estamos ante una obra maestra de relato cinematográfico. Summer of Soul es una gran novela, un mural inmenso, una obra colectiva cuyo mensaje es: aquí estamos, resistimos, porque somos poderosos, porque la música que hacemos nos hace muy poderosos y hace sentir muy poderosos a quienes la escuchan.

Es una película completamente subversiva: toda la música que en ella disfrutamos tiene protesta social, rabia convertida en gozo, catarsis.

Lo dice a cuadro uno de los expertos: este profundo sentido espiritual, este éxtasis espiritual proviene de África y es una catarsis cuya explosión en música nos conduce a un estado de quietud, de paz interior, de libertad y gozo.

Es por eso que al presenciar esta película, lloramos, reímos, bailamos, cantamos, gozamos, somos muy felices, porque esa fue la idea motora: poner en el escenario de un parque de Harlem, ante 50 mil personas por cada una de las seis sesiones, hasta sumar 300 mil asistentes, la música que hace sentir feliz a las multitudes, juntas o en la soledad de sus dormitorios, sus refugios, sus andares.

El subtítulo contiene otra lección, con gran sentido del humor y de ironía: Summer of Soul… or When the Revolution Couldn’t be Televised.

Porque documenta, efectivamente, la gran revolución cultural de la música negra y de la población negra.

Bravo por la Cineteca Nacional. Esta película merece seguir en cartelera mucho tiempo. En Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales, se puede disfrutar también el soundtrack.

Esta película es una gran lección de amor, de humildad, de generosidad, de resistencia. Aprendemos con ella a superar el infortunio, la adversidad, con una sonrisa en los labios. Con gozo. Aprendemos a ser felices.

