scribo este texto deseando interpretar un tema esencial que está presente en todo país. Me refiero a la seguridad nacional (SN), concepto hoy universalmente confirmado, aunque aún sea muy discutido.

Quizá la causal del debate sea su origen. Su establecimiento en Estados Unidos (EU) en 1947 al expedirse su Acta de Seguridad Nacional, documento que oficializó su doctrina en la materia.

A partir de entonces países latinoamericanos empujados por EU se ajustaron a esa política de gobernar con ideas autocráticas, excluyentes y de particular violencia contra los derechos humanos. El enemigo común era la URSS que pretendía difundir en ellos el comunismo.

En un momento no había país que no fuera gobernado por un dictador militar ex alumno de la Escuela de las Américas, órgano adoctrinador del Pentágono. La excusa común: defenderse de una supuesta incompatibilidad entre su SN y el sistema socialista de la URSS.

México formuló su propia política con una interpretación distinta que es de lo más trascendente por su vinculación con los valores identificados con nuestra vocación por la paz, desarrollo, seguridad y cooperación internacional. Sin buscar ser diferentes, logramos una saludable concepción.

Es de ello la importancia de que los mexicanos encontremos cómo expresar nuestros criterios, aun distintos, pero que tengan un propósito homologado que fortaleciera el interés público. ¡Coincidamos en fijarnos propósitos iguales, aunque las rutas sean diferentes!

Nada sugiere reducir la libertad de expresión, al contrario, ésta se tutela como parte de la SN. Sostener argumentos distintos con propósitos coincidentes lleva a formar una rica cultura sobre la materia que con propiedad podría llamarse doctrina de seguridad nacional.

El término es delicado, por eso estamos interesados en su mejor empleo. Los usuarios más frecuentes son gobierno, academia, ONG y medios informativos. Llamar con ligereza asunto de SN a cualquier propósito o inconveniente es delicado. Dar lugar a aplicaciones improcedentes puede crear alarma social. Magnificando cada suceso o intención se pierden los principios de singularidad, gradualidad y sencillez.

Para precisar los alcances del término en este texto se propondría que SN fuera la defensa y promoción de los más altos intereses de la sociedad mediante la aplicación del poder nacional . Ejemplos: justicia y paz social, relación con EU, migraciones, pobreza extrema, desastres naturales y sanitarios, deterioro ambiental.

Por su parte, el poder nacional, como instrumento ejecutor de la SN, es la suma de fortalezas que abarca todo el universo de recursos del Estado para defender y promover sus máximos objetivos. Son sus componentes: la población, marco de derecho, cuerpos judiciales y legislativos, servicio exterior mexicano, fuerzas militares, activos culturales, estructuras administrativas, económicas y recursos naturales.