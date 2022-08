Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de agosto de 2022, p. 16

Madrid. Alrededor de 50 por ciento de quienes dan positivo en una prueba de antígenos de covid-19 después de cinco días de infección probablemente ya no contagien el virus, según un estudio publicado ayer en la revista científica Journal of the American Medical Association.

Los investigadores concluyeron que todos los que dieron negativo en la prueba rápida de antígenos de covid-19 en el sexto día de su infección (25 por ciento de los participantes en el estudio) tuvieron un cultivo vírico negativo, lo que indica que probablemente ya no eran infecciosos y sugiere que una prueba rápida negativa podría ser una buena forma de confirmar el fin del aislamiento.

Sin embargo, la mitad de las tres cuartas partes de los participantes que dieron positivo en la prueba rápida del coronavirus el sexto día de su infección también tenían un cultivo viral negativo detectado mediante un hisopo nasal y oral, según el estudio. Los investigadores señalaron que este análisis está limitado por una muestra pequeña de 40 personas, en su mayoría jóvenes y vacunadas.