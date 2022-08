Georgina Saldierna y Enrique Méndez

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, sostuvo ante legisladores que en México se aplicó una política de impulso a la ciencia neoliberal , que privilegió el interés particular sobre el general y el propio conocimiento , y presentó como ejemplo el gasto de 45 mil 700 millones de pesos transferido a trasnacionales entre 2001 y 2018.

En una amplia reunión virtual de trabajo con las comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y el Senado, y ante las preguntas de la oposición sobre el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Álvarez-Buylla sostuvo que en los años previos a la renuncia del ex director Sergio López Ayllón, la institución y muchos colegas funcionaron como si estuvieran en una entidad privada. Algunos investigadores podían tener ingresos millonarios utilizando el membrete para consultorías privadas .

Insistió en que a pesar del volumen de recursos entregados a la iniciativa privada, los resultados en innovación fueron ridículamente bajos , pero se benefició a grandes empresas que no tenían vocación científica ni tecnológica, incluso trasnacionales como Monsanto, Intel, Kimberly, Continental, Volkswagen y Mabe .

Consideró preocupante que recursos del erario “se hayan designado sin criterio de Estado y beneficio social. Crecieron los negocios, pero la eficiencia de innovación de esta ciencia neoliberal, con corrupción, no se mantuvo al mismo ritmo de aumento del gasto. Otros gobiernos se quedaron callados, pero no podíamos hacer lo mismo… No queremos ciencia para desarrollar armamento o abusar del medio ambiente, en favor de ganancias moralmente inaceptables, sino ciencia para la humanidad”.