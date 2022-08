Todos tenemos problemas por falta de crecimiento de nuestras economías, cada vez hay más pobreza y una creciente inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esta situación? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo; no a las provocaciones, no a la guerra no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable , manifestó el tabasqueño.

Subrayó que no se trata de maniqueísmos, ni de calificar en ejes de buenos y malos; lo importante es tomar en cuenta la necesidad de los ciudadanos del mundo. Poner por encima de los intereses de gobiernos y de grupos de poder económico el interés general, el interés de los pueblos .

No se trata de frivolidades o de jugar al ajedrez político

Si bien alcanzar esa tregua parece utópico , López Obrador confió en la decisión de los líderes del mundo para conseguir ese objetivo, o de lo contrario las consecuencias globales serán duras, en lo económico pero también en materia de derechos humanos.