▲ Mi corazón me dice que está vivo, pero sabemos cómo es esto y las horas que han pasado , admite Juana, una de las mujeres que desde que se difundió la noticia de la tragedia han permanecido junto al pozo carbonífero. A ratos todos los familiares reunidos guardan silencio y sin decirlo temen lo peor, pero no falta quien los invita a realizar una oración, un canto de esperanza. Jaime, quien también permanece cerca de la boca del yacimiento, narra que en 2006 su hermano falleció en Pasta de Conchos. Son muchas las historias, la mayoría trágicas. Son familias enteras que han heredado y aceptado el riesgo. Sus demandas de que se obligue a incrementar la seguridad en las minas no han encontrado eco en las autoridades y la necesidad de trabajar los hacen, día a día, ingresar a las excavaciones sin saber si volverán sanos y salvos a la superficie. Foto Ap