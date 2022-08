E

n el primer tramo del recorrido que hasta ahora lleva como figura política de primer nivel, Adán Augusto López Hernández mostró prendas que le hicieron ver como un complemento equilibrante, sosegado y negociador del ejercicio presidencial hiperactivo y frecuentemente confrontacional.

Paisano y amigo de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo secretario de Gobernación recuperó con rapidez las facultades básicas de esa oficina, las cuales nunca se le permitieron ejercer realmente a Olga Sánchez Cordero. Recibió a políticos opositores, hizo tratos de distensión provisional con varios de ellos (el tamaulipeco García Cabeza de Vaca, por ejemplo) y pareció plausiblemente apaciguador.

Pero la fiebre de las precandidaturas adelantadas, el tráfago corcholatero, lo arrojaron a la necesidad de descomponerse en esfuerzos para seguirse congraciando con la superioridad, a la destemplanza en el discurso placero, a la militancia partidista y la acción facciosa en detrimento de la función conciliadora de Bucareli, al ácido de la inmediatez declarativa con tufo de altivez e insensibilidad.

La más reciente de sus pifias, al regatear o negar confianza a la madre de una persona desaparecida, tiene antecedentes igualmente significativos: un viaje en avión militar para promover en un contexto partidizado el ejercicio de revocación de mandato presidencial (de tal episodio, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Gobernación decidieron reservar la información por varios años); una referencia extintiva al Instituto Nacional Electoral ( si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados ), no para negar una acusación de conductas futuristas impropias, sino para solazarse de que no pudiera haber castigo, y, por último, a reserva de lo que se acumule, una frase que el también tabasqueño ha repetido para fines lisonjeros, jugando a la deificación de su máximo mando político: los tiempos del Señor son perfectos .