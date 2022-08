Afp, Ap, Reuters y ARN

Periódico La Jornada

Viernes 5 de agosto de 2022, p. 28

Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, acudió ayer al Ministerio Público para comparecer ante la fiscal general, Patricia Benavides, en un caso de presunta corrupción en el manejo de ascensos de oficiales de las fuerzas armadas en 2021, y se negó a responder al interrogatorio al ejercer su derecho a callar.

Rodeado de sus abogados y decenas de policías antimotines, Castillo acudió a la citación de Benavides. Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia , señaló Castillo a los periodistas tras la diligencia que duró una hora.