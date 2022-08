“Hay que jugar como deban jugarlo; no quieran hacer más de lo que no pueden, pero siempre hagan lo mejor. Eso los llevará al mejor beisbol del mundo, acuérdense. Pero no es fácil, hay muchas piedras en el camino. Hay que echarlas a un lado y seguir adelante. Van a juntarse muchos amigos y muchos tropiezos. A mí me pasó, con la cervecita y las fiestas. Todo eso te lo vas a perder en el beisbol, pero estás en un deporte sano y limpio

Si les gusta el beisbol, respétenlo y entréguense, sólo acuérdense que es muy importante combinar las cosas: los estudios y el deporte, porque una carrera es para siempre, en cambio el deporte no sabemos cuándo va a terminar , manifestó el Toro de Etchohuaquila, en la inauguración de la Clínica de Beisbol IMSS 2022 que impar-ten ex ligamayoristas en el estadio Fray Nano.

Aprovechen la oportunidad, nosotros no la tuvimos. Sin temor y adelante hijos, Dios me los bendiga , anotó el ex lanzador de los Cerveceros de Milwaukee.

En su turno, Castilla, el máximo jonronero mexicano en las Grandes Ligas tras haber conectado 320 cuadrangulares durante su carrera –la mayor parte con los Rockies de Colorado–, se emocionó hasta las lágrimas al recordar los sacrificios que pasó para desarrollar su talento y destacó el fomento que se ha otorgado al beisbol durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El beisbol nos ha dado muchas glorias, y esas antes no se reconocían tanto como ahora que llegó el Presidente. El fomento de este deporte en nuestro país ha sido maravilloso, con tantas academias que se han puesto para todos ustedes, para que aprovechen estas grandes instalaciones y maestros que ahora tienen .

Y con la voz quebrada, Vinny Castilla anotó: “Estoy muy contento por eso, y como pelotero profesional, quiero decirles que uno nace con el talento, pero no es suficiente para llegar hasta donde se quiere. Para Fernando, Teodoro y yo, no fue nada fácil, fue un sacrificio enorme. Ya teníamos el talento y soñar es bien bonito, pero si no trabajas fuerte no lo logras.

Me identifico con todos ustedes cuando yo era niño, así que les aconsejo que hay que preocuparse por lo que ustedes controlen y no por cosas que no están a su alcance. Manténganse enfocados , agregó Castilla, quien de los tres invitados de honor, es el único que participa activamente de las actividades con los jugadores, hasta hoy.

La clínica forma parte de programa de Escuelas de Iniciación Deportiva de Beisbol que abrirán sus puertas en diferentes órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS en el país.