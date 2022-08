Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de agosto de 2022, p. 15

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó una opinión en favor de crear un sistema electrónico de control de abasto de medicamentos, que garantice su entrega oportuna, así como la de insumos médicos a los hospitales públicos.

La presidenta de la comisión, Ivonne Cisneros, explicó durante una reunión de trabajo, que se trata de contar con un sistema único de registro de la cadena de abasto, que permita diagnosticar y solucionar los problemas de suministro de fármacos.

No obstante, durante la discusión, el PAN objetó que no se precisa cómo se cumplirá con la obligación de surtir los medicamentos e insumos en las comunidades más apartadas. En ese sentido, la diputada Rocío González Alonso consideró que la escasez en hospitales y clínicas se deba a una falta de distribución, porque no hay medicinas y eso es lo que debe resolverse primero .

Además, la Comisión de Seguridad Social aprobó una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para considerar como derechohabientes y con servicios de salud a los menores de 18 años que se encuentren acogidos por un trabajador o pensionado durante el proceso de adopción, bajo la figura de Familia de Acogimiento Preadoptivo.