También critica que hayan invitado a consejeros y magistrados electorales: nosotros, en Morena, en la coalición, no tenemos inconveniente en que participen todos. Ojalá no sea para confirmar que (aquellos partidos) son empleados de Lorenzo Córdova , subraya.

Sin embargo, más tarde la Jucopo, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, acordó invitar formalmente a consejeros federales y locales, así como a magistrados, universidades, académicos y representantes de empresarios.

No obstante, precisó que los foros fueron producto de una votación, por lo que se trata de un ejercicio de participación social que no representa a partido o grupo parlamentario en particular, sino de manera oficial al Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Diputados. Con esta acción, se trata de involucrar a todos los actores en la materia, sin tintes partidarios o sesgo en el manejo de las propuestas que se analizan .

El cambio de posturas obedeció a la denuncia que a mediodía hizo el PRD en representación de Va por México, respecto a que les negaron espacios en San Lázaro para sus foros. La bancada perredista difundió un oficio del secretario ejecutivo de la Jucopo, Omar Sánchez Molina, dirigido a Luis Espinosa Cházaro, donde le advierte que sólo ese órgano de gobierno está facultado para organizar actos en materia electoral.