En Morena no disgusta que Creel sea la propuesta panista para ese cargo, pues se le percibe como un político respetuoso y tolerante. A quien de plano no se aceptaría es a un integrante del llamado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, dijeron fuentes del partido en el poder.

En el blanquiazul se perfila a Santiago Creel para ocupar el cargo. Desde el inicio de la legislatura, la dirigencia panista y su bancada en San Lázaro decidieron que el ex secretario de Gobernación tendría a su cargo la vicepresidencia en el primer año y la presidencia en el segundo, cuyas sesiones ordinarias se inician en septiembre próximo. No vemos ningún cambio en el posicionamiento original, dijeron fuentes del comité ejecutivo nacional del PAN.

Nadie del cártel inmobiliario

Esto incluiría al coordinador de los diputados federales panistas, Jorge Romero, y a algunos de sus colaboradores más cercanos. Romero fue jefe delegacional en Benito Juárez y con insistencia se le ha acusado de cometer actos de corrupción y de promover el clientelismo en las filas del panismo.

Precisamente por esa causa, un grupo de ex gobernadores del blanquiazul y personajes de larga trayectoria dentro de ese partido pidieron a su dirigente nacional, Marko Cortés, no designarlo coordinador de la bancada. Sin embargo, no tuvieron éxito, dado los acuerdos políticos alcanzados entre los dos personajes, que permitieron al michoacano llegar a la presidencia de esta fuerza política.

A poco menos de un mes de que se inicie el periodo ordinario, las negociaciones para definir quiénes presidirán los órganos de gobierno no se han iniciado, aunque por separado las fracciones parlamentarias empezaron a analizar el tema.