Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de agosto de 2022, p. 5

Para los que no entienden , el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que él no dirá quién es el mejor aspirante de Morena para relevarlo, sino que será la ciudadanía la que elija.

No voy a decidirlo, voy a decir: todos son buenos, claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador. Ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo, eso es totalmente antidemocrático , planteó en la mañanera de ayer.

Enfatizó que la cultura antidemocrática estuvo tan arraigada en México, que hay quienes aspiran a cargos de elección popular pero que aún no comprenden que las cosas se han transformado y no llegarán por influyentismos, compadrazgos, parentescos u otras prácticas comunes del antiguo régimen.

El mandatario fue interrogado si hay riesgo de que Morena y sus adherentes se desboquen ante la posibilidad de ampliar sus posiciones políticas, esto después de lo sucedido en el proceso para elegir consejeros al congreso nacional del partido guinda.

“Se pelean, pero bueno, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense, ¿cuánto tiempo de antidemocracia? Siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás, que eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos? Muchos se desubican, porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano; y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo pues necesito convencer al pueblo, no como antes: ‘voy a colarme porque tengo un buen amigo que es un político influyente’ o ‘es mi tío ese político influyente’ o ‘es mi conocido’ o ‘es mi paisano’. No, eso ya no sirve para nada; al contrario”.