“Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades: ‘No presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva”, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador consultado por segundo día consecutivo en su conferencia de prensa sobre las indagatorias contra el ex presidente Enrique Peña Nieto.

A la vez, insistió en que se inclina porque “miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción. Que la justicia es también prevenir. Y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados –eso fue lo que dije– (en) el pasado con denuncias y que predominara la venganza, y advertí: sólo sí el pueblo lo pide” se presentaran denuncias.

Puntualizó que a la FGR le toca decidir si debe ser llamado Peña para afrontar los procesos porque no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza. Y no sólo es el ex presidente Peña, es también el ex presidente Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o en contra de Fox o de Zedillo, de Salinas, de algunos de ellos .