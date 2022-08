L

a OPEP+ –organización de países productores y exportadores de petróleo, en la que participa México– acordó aumentar sólo 100 mil barriles diarios la producción de crudo, desairando las gestiones diplomáticas del presidente Biden para que contribuyera con un volumen mayor, a fin de bajar el precio de la gasolina. (El consumo mundial de crudo es de alrededor de 100 millones de barriles diarios). Es uno de los incrementos más pequeños en su historia. La alianza de 23 naciones –en la que también participa Rusia– dividirá esa cantidad proporcionalmente entre los miembros. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó en Twitter: “el @GobiernoMX participó hoy en la 31 reunión de la OPEP Plus. La cuota de producción en el mes de julio en toda la organización obtuvo un cumplimiento de 130 por ciento. México cumplió en 128% con su plataforma establecida. Los países acuerdan un aumento de 100 mbpd para septiembre”. ¿Cuánto aportará Pemex? Nada. Nosotros estamos con una producción base desde hace dos años y eso nos ha ayudado a transitar bien , dice Nahle. Es de un millón 753 mil barriles diarios de crudo, sin condensados.

No hay esperanza de una baja

México guarda una posición excepcional en el mundo; aquí la gasolina no ha subido gracias al subsidio del gobierno federal. Sin embargo, el acuerdo de la OPEP+ ofrece pocas esperanzas a los consumidores de otros países de que baje su precio. Ayer, el petróleo tipo Brent se cotizó en 96.78 dólares, el West Texas en 90.94, la canasta OPEC en 104.86 y el de Pemex en 86.67. Desde una perspectiva de equilibrio global, el minúsculo aumento de las cuotas de hoy, el más pequeño desde 1986 en términos absolutos y el más pequeño en términos porcentuales, es ruido , dijo Bob McNally, presidente de la consultora Rapidan Energy Group, con sede en Washington, y ex funcionario de la Casa Blanca. Sin embargo, en las últimas semanas ha bajado el galón de gasolina regular en un dólar aproximadamente, en parte por la venta masiva de reservas petroleras acordada por el presidente Biden. Con todo, a 5.50 dólares el galón, no es un precio atractivo para los electores.

