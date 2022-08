No ha podido precisarse si el concesionario es el ex alcalde de Sabinas o su hijo del mismo nombre.

Inundaciones previas

El carbón que se extrae de Pinabete se vende a la Comisión Federal de Electricidad por medio de la empresa Catamaco, bajo el contrato CFE-0700-ADAAN-0053-2022, que la empresa estatal adjudicó por 55 millones de pesos. De acuerdo con datos del IMSS, la minera está registrada como patrón y no tiene deudas en el pago.

En un comunicado conjunto, el gobierno del estado y la STPS relataron que el accidente ocurrió cuando trabajadores en el desarrollo de sus actividades se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación .

La mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía , añadió.

Sin embargo, una mujer que se identificó como María, esposa de Margarito Rodríguez, aseguró que el lugar era propenso a llenarse de agua e incluso el lunes y el martes los obreros no bajaron al socavón por esa circunstancia.

Exige Gómez Urrutia investigación inmediata

La lista de accidentes mineros en Coahuila es extensa, pero uno de los más recordados es el del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión en Pasta de Conchos dejó atrapadas a 65 personas. Las brigadas sólo lograron llevar a la superficie los restos de dos trabajadores y a la fecha otros 63 siguen bajo la tierra.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, lamentó en redes sociales el incidente y exigió una investigación inmediata pa-ra dar con los responsables. ¡El tra-bajo no debe representar un riesgo!

Gómez Urrutia precisó que los trabajadores atrapados no están sindicalizados, no tienen quién los proteja o los defienda , y reprochó que las autoridades laborales no cumplen con su obligación de inspeccionar o supervisar a esos poceros-empresarios del carbón , y por eso este tipo de tragedias se dan con frecuencia .

La Organización Familia Pasta de Conchos destacó en un comunicado que este siniestro da cuenta de que las condiciones estructurales que ocasionaron los hechos en 2006 no se han revertido .

Exigió al Estado mexicano realizar con diligencia cuanto esté a su alcance para el rescate y revisar a fondo las condiciones de la minería en la zona.

