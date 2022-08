Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 4 de agosto de 2022, p. 33

La fiscal general de justicia capitalina, Ernestina Godoy, informó que se abrirá una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en multifeminicidio y homicidio del caso Narvarte, perpetrados el 31 de julio de 2015; se ahondará en las amenazas y agresiones que sufrieron dos víctimas y se investigará a servidores públicos de la administración pasada.

Los ex funcionarios que serán investigados por la presunta comisión de delitos contra la administración y procuración de justicia son el ex titular de la Procuraduría General de Justicia Rodolfo Ríos y el ex subprocurador Edmundo Garrido.

Además, el entonces fiscal de Homicidios, Marco Reyes; el ex jefe de la Policía de Investigación Raúl Peralta; el personal ministerial y policías de investigación involucrados en la indagatoria, porque actuaron mal, destruyeron evidencias y no siguieron líneas de investigación .