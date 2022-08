E

n el último año, en medios italianos e internacionales se ha especulado la posible renuncia del papa Francisco por motivos de salud. Pareciera que la edad y la vulnerabilidad física son armas políticas. Ver postrado al pontífice en silla de ruedas ha intensificado las murmuraciones sobre el fin del pontificado. Los rumores y campañas son instrumentos de poder utilizados por los enemigos del Papa argentino para mermar su pontificado.

Ante la obstinación mediática, el pasado sábado durante el vuelo de Canadá a Roma, Bergoglio afirmó: Creo que a mi edad y con esta limitación debo medirme un poco para poder servir a la Iglesia o, al contrario, pensar en la posibilidad de hacerme a un lado. Esto no tiene nada de extraño, no es una catástrofe . Más adelante sostuvo: “Lo que el Señor diga. El Señor puede decir que renuncie. Es el Señor quien manda... La puerta está abierta, es una de las opciones normales. Pero hasta hoy no he abierto esa puerta, no he dicho ‘entraré en esta habitación’. No he sentido pensar en esta posibilidad”.

En la Iglesia, durante siglos se impuso el dicho: El Papa no enferma hasta que muere . Las enfermedades del Papa eran guardadas como secreto de Estado. Así sucedió con el cáncer de Juan XXIII. La artritis múltiple de Paulo VI. Esto cambió con el mediático Juan Pablo II. A través de los medios fuimos testigos de su paulatino deterioro físico. A raíz del atentado que sufrió en 1981, su salud se fue malogrando de manera dramática; fue sometido a varias operaciones; en una de ellas, se le extirpó un tumor canceroso de colon. Tuvo una caída, resultó con fractura de cadera y fémur. Por si fuera poco, el otrora atleta de Dios padeció de Parkinson. El papa Ratzinger rompe esa larga tradición. Benedicto XVI sentó un precedente: fue el primer Papa en renunciar en casi 600 años. Alegó no tener fuerzas ni salud para conducir la Iglesia. Benedicto XVI ha abierto un camino que también pueden emprender sus sucesores. Veníamos de una tradición de pontificados que terminaban con la vida del Papa. No obstante, la Iglesia es una institución que debe adaptarse al paso del tiempo, a los cambios de la sociedad.

Algunos papas que precedieron a Rat­zinger habían planteado la posibilidad de la renuncia, pero nunca se atrevieron. Ante el abatimiento físico de los pontífices, las estructuras burocráticas adquieren mayor relevancia. Esto ha sido una amenaza latente ante la debacle de los pontífices. Así aconteció bajo el pontificado de Juan Pablo II; Angelo Sodano, su secretario de Estado, se convirtió en el hombre más poderoso de la curia. Encubrió a Marcial Maciel y amuralló la Iglesia frente a las denuncias de pederastia. Otro caso reciente lo encontramos con Tarsicio Bertone, también secretario de Estado de Benedicto XVI. Ambos hicieron dudosos manejos de recursos económicos y ensancharon privilegios propios y de sus respectivas camarillas curiales.