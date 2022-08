Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 10

Después de que integrantes del colectivo feminista Ehécatl bloquearon las entradas de la Secretaría de Gobernación en exigencia de ser escuchadas por las autoridades, el titular de la dependencia, Adán Augusto López Hernández, salió en dos ocasiones a los distintos campamentos y plantones que se encuentran frente a la sede de la dependencia.

La calle Abraham González, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, amaneció ayer cerrada a la circulación debido a cinco manifestaciones distintas, entre ellas la de las integrantes de Ehécatl, quienes hace un año realizaron una protesta dentro de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur de la capital del país.

Denunciaron que por algunas mujeres de ese colectivo han recibido citatorios, en lo que consideran un acto de persecución política y por lo cual pidieron un alto a los procesos judiciales, así como una posible sanción contra los responsables de promover los recursos.

No soy Ministerio Público, no le voy a engañar , aclaró López Hernández al momento que se acercó al campamento que mantienen desde hace una semana. No obstante, garantizó que los casos serán atendidos con paciencia, prudencia e inteligencia y afirmó que nadie las va a criminalizar.

Acompañado por funcionarios de Gobernación, instruyó recibir a representantes de cada uno de los grupos que realizaron protestas y analizar sus demandas.

En el diálogo –de acuerdo con un video que se difundió en redes sociales– le pidieron al tabasqueño un documento firmado y sellado, no nada más palabras .