El juez estimó que dicha justificación es ambigua e imprecisa, pues no se ofreció de manera clara, ya que la quejosa no señaló la finalidad de la misma, además, sostuvo el juez, no es la prueba idónea para demostrar todos los puntos que requiere se inspeccionen, toda vez que la persona que en su caso la llevará a cabo, no podría determinar de forma fidedigna con sólo los sentidos, si se están llevando a cabo obras en ese momento en el lugar referido o si las mismas se han estado llevado a cabo como parte del proyecto Tren Maya en su tramo 5 norte .

El togado agregó que para ello se requiere no sólo de lo que el fedatario pueda observar y escuchar, sino que es necesaria mayor información por parte de las autoridades o personas que están realizando esas obras, que la simple manifestación de las personas que ahí se encuentren, lo que evidentemente no se obtendría por la sola inspección de un fedatario en el lugar precisado, por lo que se concluye que no procede admitir y desahogar la prueba de inspección que nos ocupa , señala el acuerdo de Novelo Pérez que se publicó ayer.