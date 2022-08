De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 4

Sandra Ávila Beltrán, identificada como La reina del Pacífico, acusó que el sexenio de Felipe Calderón ha sido el más cruel y fatal que ha tenido México y sostuvo que el mandatario le fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia, del narcotráfico .

Considerada hasta 2007 uno de los enlaces más importantes entre cárteles de la droga que operan en México y Colombia, Sandra Ávila Beltrán concedió una entrevista al canal Doble G de YouTube, donde reprochó que el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, esté siendo juzgado por varios delitos, mientras que a Felipe Calderón no se le ha sancionado.

Tenemos algo muy claro: García Luna está siendo juzgado y se le han comprobado muchos delitos, fue de los principales colaboradores de Calderón, ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era el jefe de García Luna, eran socios?