Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 4

México no pretende abandonar el T-MEC, sólo busca que se respete su soberanía energética, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer informó que ya envió a su par estadunidense, Joe Biden, una carta para manifestar su extrañeza por el llamado a consultas como parte del acuerdo por la política energética mexicana.

El titular del Ejecutivo federal descartó además que nuestro país pudiera unirse al bloque comercial con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), y planteó en cambio que la relación con América del Norte está muy consolidada.

“Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración (comercial) no signifique sumisión. Y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía, por eso le he llegado a decir que a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que: ‘Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’”.