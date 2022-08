Néstor Jiménez y Emir Olivares

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que su fuerte no es la venganza . Recordó que desde 2018 aseguró que su gobierno sería el inicio de etapa nueva sin corrupción y que sólo si el pueblo lo pedía se iba a investigar a los ex presidentes .

Tras hacerse una consulta a la población sobre si se deseaba una investigación contra ex mandatarios, votaron por que se investigara a los ex presidentes, pero no se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad .

Lamentó que en este marco, la mayoría de los medios de información no difundieron el ejercicio con la intención, expuso, de que no se alcanzaran los votos para que fuera vinculante.

Aclaró que después de dicho proceso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna , porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie .

“No podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir: ‘Son iguales’. No, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados; al contrario, yo padecí de los potentados”, agregó.