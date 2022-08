Europa Press, Afp, Ap y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 26

Madrid. El calentamiento global podría desatar un final climático para la humanidad si se exacerba o si provoca cascadas de acontecimientos que aún no hemos considerado, o incluso ambas cosas, advirtió un equipo internacional de expertos dirigido por la Universidad de Cambridge, que propone un programa de investigación para enfrentar los peores escenarios, que van de la pérdida de 10 por ciento de la población mundial a la eventual extinción humana.

En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores pidieron al Grupo Intergubernamental de Expertos dedicar un informe al cambio climático catastrófico para impulsar la investigación e informar al público.

Mientras, las lluvias dieron algo de alivio a cientos de bomberos que luchan contra el incendio forestal McKinney, en el norte de California, que ya dejó cuatro muertos y amenaza a la ciudad de Yreka, pues el fuego sigue descontrolado, dijeron autoridades.

Rescatistas hallaron a dos fallecidos el lunes en dos residencias distintas a lo largo de la carretera estatal 96, una de las pocas vías de acceso a la zona limítrofe con Oregon, informó ayer en un comunicado el Departamento de Policía del condado Siskiyou. Más de 100 viviendas se han quemado desde que estalló el incendio el viernes pasado.