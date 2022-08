En ese contexto apenas esperanzador frente a la tensión que caracteriza la relación bilateral, ayer Rusia –por conducto del vocero de su ejército, Igor Konashenkov– acusó a Estados Unidos de estar directamente involucrado en los combates en el país eslavo al proporcionar al ejército ucranio las coordenadas para los objetivos que destruyen los misiles Himars.El general ruso mencionó como evidencia una entrevista del subjefe de la inteligencia militar ucrania, Vadim Skybitsky, al diario británico The Telegraph, en la cual dijo que para determinar los objetivos utilizamos información en tiempo real y, al tratar de enmendar su indiscreción, precisó: no puedo decirle si usamos los satélites británicos o estadunidenses, pero sí que tenemos muy buenas imágenes de satélite .

Moscú. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, desde hace tiempo al borde de la ruptura, adquirieron ayer la ligera esperanza de que no todo está perdido, al anunciar el Kremlin que, en principio, está de acuerdo en retomar las negociaciones de desarme nuclear con Estados Unidos, en caso de que Washington tome en cuenta los intereses de Moscú.

Para Konashenkov, esto confirma de manera irrebatible que Washington, pese a las declaraciones de la Casa Blanca y el Pentágono, está directamente involucrado en el conflicto en Ucrania , por cuanto Washington y Kiev deciden juntos los objetivos a destruir .

El vocero militar ruso concluye que la administración Biden también es responsable de los ataques a los edificios de vivienda y las infraestructuras civiles de la región de Donietsk, que han causado numerosas muertes entre la población .

Además, la cancillería rusa advirtió que si Estados Unidos opta por declarar a Rusia país patrocinador del terrorismo , como sugirió el Senado en una resolución no vinculante el pasado 27 de julio, sería inevitable la ruptura de relaciones diplomáticas.

Por conducto de su portavoz, María Zajarova, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores puntualizó: Los legisladores estadunidenses ya empezaron a diseñar lo que les parece un arma poderosa, que es declarar a Moscú patrocinador del terrorismo. Y se olvidan de que toda acción conlleva una reacción, y el resultado lógico de ese irresponsable paso puede ser la ruptura de relaciones diplomáticas, detrás del cual Washington corre el riesgo de sobrepasar un punto de no retorno con todas las consecuencias que ello implica .

El secretario de Estado, Antony Blinken, a quien correspondería hacer el anuncio, no apoya la iniciativa de los senadores, de acuerdo con una filtración al New York Times. Pero eso no impidió que fuera el propio Blinken quien hizo el anuncio de que el gobierno de Estados Unidos prohibió ayer la entrada al país a 893 funcionarios rusos e impuso restricciones adicionales a magnates y empresas de Rusia.