Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 27

Chihuahua, Chih., La Comisión Jurisdiccional del Congreso local, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), determinó iniciar un proceso de juicio político en contra del ex gobernador panista Javier Corral Jurado, en seguimiento a una denuncia del abogado Gerardo Cortinas Murra por desacato al decreto de austeridad estatal emitido en 2017, que lo obligaba a reducir su salario y le prohibía hacer viajes en avión de primera clase o en aeronaves de la flotilla del gobierno estatal.

Javier Corral ve moros con tranchetes en todas partes , respondió Mario Vázquez Robles, líder de los diputados locales panistas, a declaraciones del ex Ejecutivo chihuahuense, quien aseguró que es inocente y sufre persecución política de su sucesora, María Eugenia Campos Galván, también emanada del PAN.

Los legisladores estatales Gabriel García Cantú, José Alfredo Chávez Madrid y Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas, del blanquiazul, además del priísta Omar Bazán Flores y Óscar Avitia Arellanes, de Morena, aprobaron abrir el proceso contra Corral Jurado y dieron trámite al expediente CJ/JP/001/2021, relativo a una denuncia de juicio político presentada el pasado 31 de mayo.

La Comisión Jurisdiccional revisará pruebas y escuchará argumentos sobre la presunta violación de Javier Corral al Decreto de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público, que lo obligaba a vender la flota aérea propiedad del gobierno del estado, así como a eliminar gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las aeronaves.