Hasta ahora el costo para el Estado mexicano de mantener estas medidas contra la inflación –algunas estaban en marcha antes del Pacic– es de 574 mil 624 millones de pesos, que se distribuyen de la siguiente manera: 68 mil 874 millones para seguridad alimentaria, 430 mil millones para el subsidio a la gasolina (monto estimado para todo el año), 73 mil millones al de electricidad, y 2 mil 750 millones para el congelamiento de cuotas en carreteras.

El funcionario señaló que pese a los buenos resultados del Pacic, el gobierno federal continúa analizando estrategias para reforzarlo.

Afirmó, además, que el gobierno federal ha realizado un gran esfuerzo presupuestal con las reducciones a la mitad del IVA y del ISR en la frontera norte y bajando el precio de los combustibles. Estas acciones, estimó, han sido equivalentes en valor a una baja de impuestos generalizada y reiteró que no aumentarán ni se crearán nuevos gravámenes y que los recursos disponibles se usarán productivamente.

De su lado, el presidente remarcó que las medidas antinflacionarias son heterodoxas, éstas no las aplican los neoliberales, ellos satanizaron los subsidios y no les importaba proteger la economía popular, a nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, a los pobres, y tenemos que cuidar que no haya. Afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo, ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo, aunque no le parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y a la de Europa .

Subrayó que el peso es fuerte, ha resistido y no se ha devaluado; el costo de los energéticos en nuestro país es mejor que en la mayoría de las naciones del mundo, y la economía mexicana crece, a diferencia de otras.