Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. a10

De cara al partido de este miércoles ante Los Ángeles FC, correspondiente a la Leagues Cup, Fernando Tano Ortiz, técnico del América, reconoció el crecimiento que ha tenido en los últimos años la Major League Soccer (MLS); sin embargo, aseguró que la Liga Mx aún está por delante del torneo estadunidense.

Su infraestructura es admirable, pero el futbol mexicano sigue siendo más importante. En esa rivalidad que existe entre México y Estados Unidos, me quedo con el balompié tricolor. Creo que seguimos un paso adelante porque lo hemos demostrado a nivel histórico , señaló ayer en conferencia antes del partido, el cual se efectuará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Resta importancia a críticas

Asimismo, el timonel azulcrema restó importancia tanto a las críticas como al clamor de la afición que pide su salida, ante la escasez de buenos resultados en el presente torneo Apertura 2022, donde las Águilas sólo suman un triunfo en cinco partidos disputados.

“No sé a qué se refieren con el ‘Fuera Tano’. Al estar en un club tan grande a nivel de redes sociales, imagina si me pongo a pensar en las inconformidades o en lo que me pueden aconsejar.

Mi cabeza está centrada en el día de mañana, y en no salir del enfoque de lo que es FC Juárez (su siguiente rival en la Liga Mx). Mi mente está tranquila y sabe lo que quiere , mencionó.

En ese sentido, dejó en claro que la serie de partidos amistosos disputados en las últimas dos semanas en tierras estadunidenses no es la causa del mal desempeño de su equipo en la presente temporada.

No son excusas. Ante el LAFC saldremos de la misma manera, imponiendo el juego que venimos haciendo, no me pondré a pensar qué fue lo que pasó o lo que viene.

Para este encuentro, el Tano no contará con Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Diego Valdés, Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, a quienes dio descanso de cara al siguiente duelo de la Liga Mx.