Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 4

El Estudio Marte, ubicado en una casona del siglo XIX de la colonia Santa María la Ribera, comenzó en 2016 como el taller de la pintora Susana Gómez Ortiz (Ciudad de México, 1968), de nombre artístico Susana GO. Sin embargo, ante la demanda de consumir arte y la necesidad de los artistas por exponer su obra , el inmueble se convirtió también en un espacio de exhibición y reflexión.

Una vez instalada, GO invitó a algunos amigos para platicar sobre posibles proyectos. Optó por llevar a cabo dos: uno sobre la misma colonia, ahora de moda . Aunque los artistas siempre han vivido y trabajado allí, en fechas recientes se ha creado un ambiente particular, expresa la entrevistada. Para la muestra Tiempo compartido, invitaron a 33 artistas que tenían en común haber trabajado o vivido en la Santa María la Ribera. La buena respuesta obtenida le motivó a realizar un segundo proyecto en el que GO trabajaba desde hace años, también con mucho quórum .

El local sólo estuvo cerrado durante dos meses muy al principio de la crisis sanitaria. En 2020 y 2021, con mucha precaución logramos todas las exposiciones, sin público, aunque por obvias razones se hicieron menos .