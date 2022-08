En conferencia de prensa dio a conocer que con base en la información del Registro Público de la Propiedad, Taboada no cuenta con ningún inmueble a su nombre, aunque en sus declaraciones reporta un departamento de 2.8 millones de pesos que fue adquirido mediante un crédito bancario.

El dirigente local llamó a Taboada a explicar el incremento de su fortuna durante el periodo que ha gobernado la alcaldía y dar una razón por la que la empresa, de la que es socio, no reporta movimientos.

El panista informó ser socio de una empresa de nombre Casacon SA de CV, cuyo domicilio, ubicado en Tajín 239, interior 7, en la colonia Narvarte, corresponde a un edificio de departamentos donde no hay ninguna empresa , dijo el presidente de ese partido, Tomás Pliego, al mostrar las declaraciones patrimoniales del funcionario público.

Luego de la detención de un ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez por presuntos actos de corrupción en el sector inmobiliario, la dirigencia local de Morena reveló que en tan sólo dos años el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pasó de reportar 40 mil pesos a 14.4 millones de pesos por concepto de otros ingresos en sus declaraciones patrimoniales de 2019 y 2021.

▲ El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, durante el anuncio de la puesta en marcha del operativo Tus Vacaciones 2022 en las nueve demarcaciones gobernadas por la oposición. Foto Pablo Ramos

Red al descubierto

El presidente de Morena en la ciudad indicó que la falta de certeza y las presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales de ambos alcaldes, así como la detención del ex director de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno Carmona, han dejado al descubierto la red de corrupción en la que está ligado el actual diputado local y ex delegado de Benito Juárez Christian von Roehrich –cuyo departamento, dijo Pliego, es uno de los 39 inmuebles que investiga la Fiscalía General de Justicia–, la cual encabeza el diputado federal Jorge Romero, quien en una carta pública aseguró que el cártel inmobiliario no existe.