Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 8

Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien está acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a su titular, Alejandro Gertz Manero, por presuntamente haber torturado sicológica y emocionalmente a Emilio Lozoya Austin, también ex titular de la paraestatal, para involucrarlo en el caso de Etileno XXI.

La denuncia fue presentada el viernes pasado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR por el abogado defensor Óscar Augusto Zamudio Campos y en ella afirma que Gertz, junto con el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, habrían presionado de esa manera a Lozoya para que señalara a Treviño por presuntamente recibir sobornos de la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para que Pemex mantuviera los contratos con Etileno XXI, lo que significó pérdidas multimillonarias para la paraestatal.