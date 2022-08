César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 6

Un tribunal colegiado federal revocó la suspensión de plano que le otorgó un juez al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que lo salvaguardaba de la difusión de nuevos audios por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que lo exhiben ante la opinión pública de supuestos delitos y actividades irregulares.

Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito resolvieron que el juzgado primero de distrito, con residencia en Nuevo León, actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar al priísta cuando ya se había declarado incompetente para conocer el asunto.

Argumentaron que el juez de distrito carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en los términos del numeral 42 de la Ley de Amparo, debido a que ya había declinado competencia legal para conocer del asunto y no podía pronunciarse al respecto hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si aceptaba o no la competencia.