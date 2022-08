Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 5

Las asambleas distritales de Morena desarrolladas el fin de semana rumbo al Congreso Nacional que se organizará en septiembre fueron una buena jornada democrática porque contaron con una participación masiva con la asistencia de 2 millones 500 mil personas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, ante las críticas de opositores, apuntó que ojalá y así se haga en todos los partidos .

Durante su conferencia de prensa matutina, a pregunta expresa sobre el proceso en Morena –partido del que es fundador y militante con licencia– el mandatario señaló que pese a las denuncias reportadas, no fue una cuestión generalizada.

Hay, desde luego, inconformidad. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas; no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido , indicó.

Luego de felicitar a Mario Delgado, presidente nacional del partido, y a Citlalli Hernández, secretaria general, por la organización de asambleas, explicó que de acuerdo con los informes que recibió, de 553 centros de votaciones, se cancelaron los resultados en 19, es decir, 3.43 por ciento. En tanto, de los 300 distritos electorales federales en los que hubo votaciones sólo se tienen que anular cinco , 1.66 por ciento.

Descartó estar preocupado por los actos de violencia reportados en redes sociales y medios de información, porque no fue así, (sino que) hubo diferencias .