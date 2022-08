E

n la mañanera de ayer el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal no otorgará más concesiones para extraer agua, y analiza la propuesta de quienes apoyan una reforma a la legislación vigente en la materia. Entonces, es cuestión de definir y también de terminar con la corrupción porque, parece mentira, puede estar prohibido y se dan las concesiones , incluso en este gobierno.

Anunció: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no va a otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales, que cuiden estos recursos, que no pase lo que en La Laguna; eso no se pue-de repetir. Y, sí, es ejemplar lo que se ha hecho en producción lechera en esa zona, pero ese modelo hay que trasladarlo a otras regiones, porque la alfalfa consume mucha agua, y no hay .

Reconoció que “se entregaron permisos ya en el gobierno nuestro. Claro, nada que ver con los administraciones anteriores, en cuanto a volumen. Pero se hizo un estudio y me dijeron: ‘mire lo que encontramos’; por lo mismo, porque se va depurando arriba, limpiando arriba, pero falta abajo, falta ir todavía limpiando abajo de corrupción, y hay secretarías, bueno, que estaban tomadas, secuestradas por completo”.

Lo cierto es que, mediante concesiones gubernamentales, miles y miles de millones de litros de agua van a parar a los grandes corporativos lecheros, refresqueros, cerveceros, mineros y más, que acaparan lo que es para consumo humano. Incluso, López Obrador recordó que como inquilino de Los Pinos Vicente Fox nombró director de la Conagua a Cristóbal Jaime Jáquez, quien, minutos antes de tomar posesión del cargo, despachaba como gerente de la empresa Lala, una de las acaparadoras y que en esa administración, como en las siguiente, vio crecer como espuma su número de concesiones.

Pero no fue el único nombramiento a modo. El propio Fox fue empleado de Coca-Cola, empresa que en México vende un volumen tan brutal de refrescos que el agua por ella utilizada para producirlos es suficiente para el consumo normal diario de cuando menos 15 millones de personas. Y como Lala, esta empresa del consorcio regiomontano Femsa (también dueño de la cadena Oxxo, y antes fabricante de cerveza) obtuvo concesiones incalculables.