▲ Cientos de opositores del líder chiíta Moqtada Sadr, cuyos partidarios tienen tomado el Parlamento de Irak, se manifestaron ayer en Bagdad. Casi 10 meses después de las elecciones, no se ha podido formar gobierno, lo que tiene sumido al país en una crisis política a la cual no se le ve fin. Las tensiones aumentaron después de que Sadr rechazó al candidato al cargo de primer ministro presentado por sus opositores, las facciones chiítas proiraníes que forman el Marco de Coordinación. El pueblo no autorizará un golpe de Estado , se podía leer en las pancartas de los manifestantes, que también ondeaban banderas iraquíes. Foto Afp