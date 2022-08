Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 26

Eduardo Neri, Gro., Carlos García, director de la mina Los Filos, propiedad de la empresa de capital canadiense Equinox Gold y ubicada en las inmediaciones del poblado de Carrizalillo, advirtió que le restan al venero entre cinco y seis años de operaciones, pero si se hacen inversiones, esto podría fácilmente duplicar lo que llevamos, es decir, 15 o 16 años más .

Ezequiel Martínez, responsable de la operación del consorcio, afirmó: Este año hay un déficit de 10 mil onzas de oro, es decir, casi 3 millones de toneladas (de material excavado y sin refinar), provocado entre otros factores por el ausentismo (laboral), que es muy fuerte .

“Hubo un mes –recordó– en que el déficit ocurrió por fallas mecánicas, además de la pandemia”, pues más de 500 trabajadores se contagiaron de covid-19. Comentó que actualmente están ausentes 12 operadores, y eso afecta la producción .

Entrevistado al final de un recorrido por Los Filos, Carlos García consideró que para realizar inversiones en el yacimiento, del cual se obtienen oro, plata, cobre y azufre, se debe tener la seguridad de que vamos a poder tener una operación continua. No soportamos tener interrupciones que no nos permitan trabajar; la minería es como cualquier negocio: si no produce, no vende ni tiene ingresos .

Expuso que la derrama económica que la empresa origina sólo por concepto de pago de renta de tierras es de varios millones de dólares anuales; generamos empleos directos e indirectos. De los proveedores de servicios, casi 76 por ciento son de Guerrero, que se han ido asentando desde hace 15 años; hay proveedores de servicios de transporte, lo que tiene impacto económico para la gente .

Mencionó que se espera extraer este año de Los Filos alrededor de 160 mil onzas de oro, que lamentablemente no es mucho. Esta empresa, de 2011 a 2013, produjo cerca de 400 mil onzas anuales. Como pasa con todos los yacimientos, hay ciclos. Tenemos equipos que son más viejos, leyes que son más bajas; las distancias de transporte desde donde se saca el mineral son más largas, va creciendo la ruta para obtener el mineral y tenemos que mover mucho más material. Eso impacta .