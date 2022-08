Laura Gómez Flores

Martes 2 de agosto de 2022

Agentes de investigación buscan a Nicias René Aridjis Vázquez, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, quien presuntamente con Luis Vizcaíno Carmona, ex director Jurídico y de Gobierno, ya detenido, encabezaban el cártel inmobiliario de Benito Juárez, lo que a costa de sus cargos les permitió hacerse de forma ilícita de un patrimonio que no correspondía a sus ingresos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que presuntamente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación, pues tan sólo de 2017 a 2020 se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obra nueva.

Además, de acuerdo con fuentes abiertas, se entregaron 412 manifestaciones en 2017, de ellas, 378 para obras nuevas, y en 2018 se reportaron 274, aunque medios periodísticos detectaron que faltaban 282 folios y unos se repetían con distintas direcciones.

Su modo de operar se basaba en un intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios en esa demarcación, indicó.