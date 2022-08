Para Macías, no hay voluntad del gobierno , ya que ha mantenido las políticas dictadas desde Estados Unidos con acciones de militarización para control migratorio.

Luis Arturo Macías, director general del SJM, sostuvo que la ley general del registro de detenciones, aprobada en 2019, dio un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la norma para crear un registro público de detenciones de migrantes. No obstante, a la fecha sólo hay iniciativas congeladas en el Congreso, por lo que sigue siendo una tarea legislativa pendiente.

Aunque la ley en la materia establece que deben permanecer en estaciones migratorias por 15 días como máximo, y en casos específicos, hasta 60 días, la agrupación cuenta con reportes de migrantes que han permanecido hasta cinco meses, tiempo en que suelen permanecer incomunicados. Si un familiar habla a una estación migratoria, por lo general no contesta nadie, y si responden, no les informan, explicaron integrantes del SJM.

Aunque no se puede tener un balance concluyente del punto de mayor desaparición, la información recabada muestra que, aunque antes se pensaba que las personas desaparecían o fallecían en su mayoría en el desierto o en los cruces, lo que el programa ha mostrado es que desaparecen prácticamente en cualquier parte de la ruta , detalló Alberto Baltazar, coordinador de investigación del SJM.

Adrián Estrada, jefe del área de atención sicojurídica de SJM, agregó que uno de los motivos por los que las personas son retenidas más tiempo de lo permitido es por la saturación de las estaciones migratorias y la incapacidad de agilizar los trámites.

Alertó que en este periodo las autoridades suelen cruzar los límites legales e impiden a los migrantes usar sus pertenencias. Hay casos en que les permiten hacer llamadas, pero como les quitaron sus pertenencias no saben el número de sus familiares ; hay reportes de cobros de hasta 100 pesos por llamada, otra barrera de comunicación.

También alargan la estancia en estos sitios los trámites y retornos de los migrantes extracontinentales, quienes suelen ser los que más tiempo permanecen retenidos.