Lunes 1º de agosto de 2022

El pasado viernes 29 de julio, la Secretaría de Economía (SE) informó que México admitió la solicitud de revisión, presentada por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, por la presunta denegación de la libertad de asociación y contratación colectiva en la empresa VU Manufacturing, que fabrica piezas para asientos de automóviles en Piedras Negras, Coahuila.

La historia de la quinta queja interpuesta vía el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC había comenzado un mes y medio antes, cuando trabajadoras y trabajadores de la planta, donde no hay sindicato, fueron llamados en grupos al comedor.

Ahí se encontraron a una decena de delegados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que –en resumen– les dijeron que habían sido invitados por la empresa y que pronto firmarían el contrato colectivo de trabajo.

Con una presentación en diapositivas, los cetemistas mostraron los futuros beneficios: descuentos en un salón de fiesta, pases para albercas, lentes a bajo costo y descuentos en multas del servicio de agua (gracias a gestiones del regidor cetemista). También hicieron su principal oferta: somos los únicos que no cobramos cuotas sindicales.

Claro que no hablaron nada de aumento salarial ni de la importancia del contrato colectivo , cuenta Julia Quiñónez, dirigente del Comité Fronterizo de Obreras (CFO), una ex trabajadora de maquila que lleva décadas en el trabajo de organización sindical en la frontera.

Pensaron que estaba fácil, pero ya había muchos trabajadores que estaban capacitados y empezaron a cuestionar por qué la empresa se metía en asuntos sindicales.

Las y los trabajadores habían comenzado a organizarse de manera discreta más de un año antes, sabedores de la usual táctica de despido de los líderes.

La aparición de la CTM aceleró el proceso.

Se juntaron muy rápido 150 firmas (en la planta laboran poco más de 400) y se pidió la constancia de representatividad. Seguramente la CTM va a hacer lo mismo, porque están buscando a los nuevos, y a las personas de calidad, las que tienen más compromiso con la empresa.

Para estos efectos, el CFO tiene alianza con la Liga Sindical Obrera Mexicana, que Quiñónez describe como una confederación nueva , como principio que nadie externo venga a hacer las cosas por las y los trabajadores .

Por andar de alborotados

Tras la presentación de la solicitud, relata Quiñónez, la planta fue visitada por un grupo de funcionarios estadunidenses, encabezados por el agregado laboral Luis Pablo Solorio. La queja estaba sustentada, pero hicieron como 39 entrevistas presenciales y virtuales con trabajadoras y trabajadores. La queja procedió porque había evidencia suficiente de la violación de derechos .

Previamente, las personas trabajadoras y el CFO habían documentado las represalias de la CTM y la empresa. La activista dice que un trabajador fue despedido por haber cuestionado a los cetemistas y que una trabajadora fue retenida durante dos horas en una oficina: “Le dijeron ‘está bien, si no quieres a la CTM no firmes, pero no hagas escándalo’”.

La federación de la CTM es dirigida por Tereso Medina, quien encabeza entre otros al sindicato derrotado en la planta de General Motors en Silao. El líder local es Leocadio Hernández Torres, cuyo hijo, del mismo nombre, es regidor por el PRI en el ayuntamiento de Piedras Negras.

El pasado viernes 29 de julio, tras la aceptación por México de la solicitud de investigación, la empresa recibió la visita de funcionarios de la Secretaría del Trabajo federal.