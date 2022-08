E

n el circo del futbol mexicano se amplían las pistas, y en todas hay resbalones con caídas cómicas sin faltar el drama, de nuevo escenificado por las Chivas que trastabillan y se abrazan con el Querétaro para sostenerse y no caer al abismo. En otro singular escenario –a raíz del cese de Maribel Domínguez– fluyen incesantes los rumores, historias y versiones detrás del biombo del anonimato para esbozar el aparente lodazal que enturbia al futbol femenil... Ni para dónde voltear.

El Guadalajara no funciona. La salida de Marcelo Michel Leaño evidencia que el Rebaño amerita cirugía mayor. Amaury Vergara y Ricardo Peláez no pueden con el paquete y están cayendo en un tobogán que los pone en predicamento con diversos acreedores, especialmente con su público. Cuando se cumple un tercio del torneo, el popular equipo no está en zona de repechaje y tampoco conoce la victoria… El América concluyó su moletour, le regalaron un penal ante el Real Madrid, y sólo así ya no perdió.

La falta de transparencia de la Federación Mexicana de Futbol en la investigación por denuncias de acoso y abusos en la Sub-20 femenil, que derivó en el cese de la estratega Marigol Domínguez, dio pie a una ola de denuncias que, a fuerza de tanto cobijarse en el anonimato , acaban en el descrédito y agreden la honorabilidad de terceros. Se ha dicho que más de 100 jugadoras han sido dadas de baja de la Liga Mx. Bueno, ojalá alguna de ellas se arme de valor y presente una denuncia penal si tan grave es la situación que están padeciendo.

Porque cuando el río suena… mucho debe de haber de fondo en las insondables aguas del balompié femenil. Daban por hecho que la gerente deportiva rojiblanca Nelly Simón dejaría el único proyecto sólido y exitoso del equipo Guadalajara, el plantel de mujeres, actual campeón, para ir a limpiar los desastres en la Federación, pero ¿cómo estarán las cosas que rechazó la propuesta?, y Yon de Luisa sigue en la búsqueda de alguien que ponga orden en esa rama, causa de sus recientes descalabros.