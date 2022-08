L

os nocivos efectos de la guerra en Ucrania han pegado muy fuerte, principal pero no exclusivamente, en las naciones europeas que han seguido la pauta marcada por Estados Unidos y, por lo mismo, decidieron sancionar de forma por demás alocada a Rusia. Por el efecto búmeran los habitantes del viejo continente pagan una creciente factura derivada de las decisiones tomadas por sus respectivos gobiernos, los cuales, ya con la crisis desatada y decididos a agudizar el conflicto bélico, ahora a su población recomiendan cualquier cantidad de sandeces: desde lavarse sólo cuatro partes del cuerpo y no utilizar la calefacción, hasta quitarse la corbata para ahorrar desde el punto de vista energético .

Las sanciones a Rusia, con la obvia paternidad estadunidense, han generado una crisis energética y alimentaria de peligrosísimas consecuencias, al tiempo que ha estimulado la inflación a niveles no registrados en cuatro décadas, afectado el ritmo de crecimiento económico, el cual también ha sido golpeado por la pandemia, y el nivel de bienestar de la población.

Resulta obvio que si los gobiernos europeos y el papá de la fiesta se aferran a las sanciones aplicadas a Moscú (que, en el cretinismo total, incluyen desde la no reproducción de música y literatura rusa hasta la no comercialización de Matrioshkas en el viejo continente) la crisis, en sus diferentes variantes, sólo se agudizará y podría pensarse que si ellos se quieren hundir, pues muy su derecho. Sin embargo, el problema es que esas alocadas decisiones no sólo golpean a europeos y gringos, sino que tienen efectos desastrosos en todo el mundo.

Es en este sentido que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) subraya que los países de la región deben fortalecer sus políticas públicas para enfrentar la crisis económica y social por la guerra en Ucrania, pues están ante una desaceleración de la actividad económica, una lenta y desigual recuperación de los mercados laborales y una mayor presión inflacionaria (en especial en alimentos y energía). La conjunción de estos factores agudizará los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria .