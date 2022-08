Un éxito para el partido guinda, las votaciones para congresistas, opina

R

especto de las votaciones para congresistas de Morena, considero que, pese a los errores, fueron un éxito colosal. El deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, estuvo muchísimo más lleno que cuando aplicaron las vacunas contra el covid-19. Ríos de ciudadanos, por decir lo menos.

Se activaron las fuerzas vivas de Morena y de la capital. Vergüenza de vergüenzas para toda la oposición que no junta ni 300 militantes, ni regalándoles alguna cosa.

Despertó el tigre( el pueblo ), y la pantera (Morena). Por eso insisto en mi negativa a las encuestas, las votaciones son más fidedignas y menos manipulables.

Es más, si con todo y ser votaciones, hay rompimientos de los inconformes, ¡imagínense en las encuestas para presidenciables! Va a parecer queso cotija.

Tomás Arellano

Pesar por la muerte del académico Jorge Martínez, El Chale

De nuevo recurro a nuestro periódico para hacer público mi dolor por la muerte de alguien querido.

Ha muerto Jorge Martínez Almaraz El Chale. Tuve la fortuna de ser su alumno en el CAF, experiencia de educación liberadora donde él y Aurelio me legaron una formación en el marxismo, pero sobre todo la experiencia de mi primera inmersión en el mundo indio alfabetizando en una comunidad purépecha.

Como maestro me regañaba cuando me pasaba de listo, podía ser simpático y enérgico, siempre maestro. Militante ejemplar y un oxímoron como político, pues fue legislador y funcionario recto y honesto. Interpeló en la Cámara a Salinas y renunció al Rolex que le daban a los diputados. Guardé por años la licencia de conducir con su firma.

En los últimos años vivimos en el mismo barrio, así que nos topábamos en el tianguis, en el súper y en la panadería. Ahí lo vi la última vez, flaco y alegre después de superar el primer madrazo del Covid-19. Platicamos… cuando se fue, la cajera me dijo: de todos los clientes ese señor es el mas simpático y el que más nos trata como personas . Eso lo resume todo.

Ahora estoy en Guerrero así que por este medio le envío un abrazo solidario a su familia, especialmente a María Emilia.

Miguel Vassallo

Critica la saña de EU y GB contra Assange

¿Por qué tanta saña de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña frente a las revelaciones inusuales de Julian Assange? Dado que esos países son tan celosos de la libertad de expresión y otros valores. Lo han tratado como si fuera el representante del mal en este planeta mientras que Assange solamente ha divulgado lo que esos países han ocultado, entre ello las hazañas heroicas del ejército estadunidense y su involucramiento en carnicerías en Medio Oriente, Cuba, Irak, etcétera.

Pero eso es libertad de expresión y ahora pretenden que es una falta a la ley de espionaje. Lo inculparon en Suecia por no usar condón. Si esto fuera delito ya habrían metido al bote a la tercera parte de los varones del globo.

Pero no funcionó, porque no hay ni para dónde buscarle para seguir culpando a este periodista, que, insisto, únicamente ha destapado cloacas y sanitizado cañerías.

Y bueno, ¿para que lo quiere en su prisión Estados Unidos? Si les va a costar mantenerlo, mejor mándenlo a México, aquí respetamos los derechos humanos pero sobre todo, no tenemos cola que nos pisen en este gobierno. ¿Por qué tanta saña?

Rebeca G. Anduiza

Alerta sobre muertes de hombres por violencia y omisión de cuidados

En su artículo del viernes sobre la esperanza de vida, mi querida colega Gabriela Rodríguez muestra algunas de las secuelas del covid-19 en las expectativas de años que pueden llegar a vivir personas de ambos sexos, a partir del contexto de salud que estamos viviendo.

Si bien muestra los menores niveles de dicha expectativa de vida en los hombres, vale la pena recordar que la esperanza de vida de ellos es menor que la de las mujeres desde hace mucho tiempo, en los diferentes países. Sin embargo, la de los hombres ha descendido en México desde antes de la pandemia, por causas asociadas a la violencia y a la prevalencia de diabetes.

Esto se ha documentado en estudios demográficos y epidemiológicos y no pasa lo mismo con la esperanza de vida de las mujeres (Aburto, et al, 2016 en Health Affairs y Canudas, et al, 2016, en J Epidemio Community Health).

Sin embargo, poco se problematiza si se requieren acciones de política pública y cambios culturales a fin de asegurarles una vida libre de violencia, también a los hombres. No se trata de minimizar en ningún sentido el combate a los feminicidios, pero sí de alertar sobre la magnitud de las muertes de hombres por razones de violencia y de omisión de cuidado.

Juan Guillermo Figueroa

Invitación

Ciclo Se buscan lectores: La sonata a Kreutzer

La UACM continúa con la búsqueda de lectores. Ahora toca el turno a La sonata a Kreutzer, de Lev Nikoláievich Tolstói (León Tolstói), uno de los grandes escritores.

La cita para comentar lo lectura es el próximo 4 de agosto a las 19 horas, vía Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22