Un fenómeno reiteradamente señalado fue el de la llegada a las asambleas de grupos organizados, no sólo de Morena, sino también de otros partidos –sobre todo de agrupaciones vinculadas al Revolucionario Institucional–, en lo que ha sido descrito como un intento de segmentos de la vieja clase política de apoderarse del instituto político al que pertenece el Presidente de la República o, cuando menos, de encontrar acomodo en el instituto político que desde 2018 ha tenido el mejor desempeño electoral y que ganó dos tercios de las gubernaturas en juego en los comicios locales de 2021 y del presente año.

No es fácil ponderar el contenido real de tales señalamientos, porque no es fácil convertir indicios de posibles irregularidades en elementos probatorios inequívocos. Por ello, no será sino hasta la realización del tercer Congreso Nacional Ordinario –previsto para el 17 de septiembre– que podrá verse en qué medida incidieron las prácticas denunciadas en la integración del partido guinda.

Se ha observado en estos días un proceso extraordinario e inédito de apertura de un instituto político a la sociedad en general, lo que no sólo implica la incorporación de causas sociales populares y de personas y tendencias afines al movimiento y al ideario de la llamada Cuarta Transformación, sino también, inevitablemente, el contagio de vicios y remanentes de la subcultura política hondamente enraizados en México.

Por ello, el gran desafío del partido gobernante será superar en su interior mentalidades y prácticas que antes le eran principalmente externas. Para bien y para mal, hoy Morena se ha convertido en una representación política del país.