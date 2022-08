Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de agosto de 2022, p. 26

Puerto Vallarta, Jal., A pesar de las pesquisas para detener a José de Jesús Covarrubias Dueñas, ex magistrado del Poder Judicial de Jalisco que se encuentra prófugo tras ser acusado de abuso sexual contra una menor de 15 años y de corrupción de menores, las investigaciones no avanzan debido a que cuenta con una red de protección y complicidades en los juzgados, denunció su ex pareja, la abogada Blanca Paredes.

La jurista, quien es tía de la menor que sufrió por parte del togado, también fue su víctima cuando eran pareja y denunció que “cuando los abogados del magistrado interponen un procedimiento, este avanza con rapidez, pero cuando sus víctimas lo hacen, pasa más de un año en ser aceptado por los tribunales y no judicializan las carpetas, sino que las desechan o las archivan.

No vaya a salir el fiscal ni nadie del Poder Judicial federal o estatal a decir que falta impulso , dijo Paredes, quien también solicitó la ayuda del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pero no hemos sido escuchadas .