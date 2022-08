Juan José Olivares

Un disco captó hace 54 años la energía creada por una sesión de músicos en vivo grabada en dos días, que hizo que el rock se elevara a una forma de arte .

El álbum, testimonio del alcance e influencia que tuvo el blues en el rock, es exploratorio, vanguardista y la creación de un efímero supergrupo la cual lleva por nombre Super Session, que plasmó la quintaesencia de músicos que le dieron dignidad al rocanrol , como ha dicho muchas veces el productor de ese archivo: Al Kooper, precursor del blues de los años 60 con su banda The Blues Project, inquieto fundador de Blood Sweat and Tears, y para ubicarlo un poco más, el que con su Hammond hizo el sonido distintivo del órgano en la emblemática Like a Rolling Stone, de Bob Dylan.

De hecho, Kooper apareció en créditos de otros álbumes de Dylan, incluido Blonde on Blonde (más tarde le produjo New Morning). También ha tocado con The Rolling Stones, George Harrison, Jimi Hendrix y muchos artistas más.

Kooper es el artífice de este tomo de la enciclopedia de los melómanos del rock: Super Session, que recordamos a 54 años de su edición.

El disco fue concebido en dos sesiones, y quedó como una extraordinaria exhibición de talentos reunidos interpretando sólo nueve canciones. A decir de Kooper, tomó el concepto de las sesiones de improvisación de jazz de los años 50, y lo aplicó al rock, para crear lo que él considera “la primera jam session real de rocanrol”.

Charla entre guitarras

Capturó el sonido de dos de los mejores guitarristas en la historia: Michael Bloomfield y Stephen Stills, y la charla entre sus instrumentos, las Les Paul. Aunque hay que decirlo, nunca grabaron juntos, ya que Bloomfield, talentoso outsider del blues rock de Chicago, estuvo el primer día de grabación, pero al segundo, ya no llegó. Ante esto, Kooper, el productor, tuvo que hacer varias llamadas de urgencia. Recuerda que Bloomfield sólo había dejado una nota en su hotel que decía: No pude dormir, adiós . Así que llamó a Jerry García, Randy California y Stephen Stills, quien fue el único que respondió. Y más le valió, pues ya tenía una casa alquilada, un estudio reservado, músicos y equipo porque era el primer disco que estaba produciendo.

Antes de grabar este álbum, Stephen Stills era ya una estrella; pertenecía a las bandas Buffalo Springfield y Crosby, Stills y Nash, creadoras de un movimiento folk sicodélico. Por ello, le dio al disco su rocanrol fino y sicodélico. Y Bloomfield –quien se sabe fue un inspirador para guitarristas como Carlos Santana–, el virtuosismo de su electric blues rock detonado con ráfagas creadas por las cuerdas de su guitarra, con el ataque preciso y un uso magistral de la tensión y la ejecución.

Super Session se cita como el hito que unió a roqueros itinerantes que sólo se juntan para un jam especial, en el que también estuvieron el bajista Harvey Brooks, el baterista Eddie Hoh y el segundo tecladista Barry Goldberg (este último en un par de pistas), así como una sección de trompetas arregladas por Joe Scott... todos, héroes del rock en ciernes.

Surgido de una frustración

Hay que recordar que poco antes de la reunión, Kooper había sido expulsado de Blood, Sweat and Tears. Bloomfield había salido de Electric Flag, proyecto que había montado después de dejar la venerada Paul Butterfield Blues Band, y Stills había estado en Buffalo Springfield, otra gran agrupación que se estaba desmoronando (pronto encontraría una salida acogedora para su música con sus amigos Graham Nash y David Crosby).

Super Session surgió también de la frustración de Al Kooper de que ningún productor había sido capaz de mostrar el talento de su amigo Mike Bloomfield, a quien había conocido al atestiguar y ser cómplices de Dylan en su traslado al enchufe eléctrico.