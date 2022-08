Le siguen los consumos no reconocidos, con 11 mil 54 quejas, que bajaron 4.7 por ciento; las transferencias electrónicas sumaron 7 mil 881 quejas, aumento de 8.7 por ciento; la negativa en el pago de la indemnización alcanzó las 6 mil 437 controversias, alza de 10.7 por ciento y los cargos no reconocidos en la cuenta con 3 mil 912 reclamaciones, una disminución de 17.1 por ciento.

La Condusef detalló que las solicitudes de cancelación del contrato o póliza no atendida o no aplicada sumaron 3 mil 147 quejas, un incremento de 36.1 por ciento; aquellas relacionadas con una inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones alcanzó las 3 mil 84 quejas, baja de 19.8 por ciento; mientras que los pagos o depósitos no aplicados total o parcialmente a un producto o servicio sumaron 2 mil 889 reclamaciones, incremento de 4 por ciento.

El producto que tuvo mayores reclamaciones fueron las tarjetas de crédito, con 19 mil 387 quejas, una disminución de 8.3 por ciento con respecto a lo reportado en 2021.