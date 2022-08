Juan Manuel Vázquez

El tapatío José Luis Santana Marín notó que ya nadie lo perseguía a la altura del Auditorio Nacional. El pelotón y los rivales más peligrosos quedaban muy atrás. En ese momento decidió separarse del grupo de manera definitiva y no permitir que nadie más representara una amenaza. A partir de entonces, todo fue exigencia; los kilómetros más difíciles en ascenso en Lomas de Chapultepec, donde el punto más alto alcanza los 2 mil 306 metros sobre el nivel del mar, pero al mismo tiempo de absoluto placer por la carrera y encabezar en solitario.

Santana sentía el rigor en las piernas, pero la voluntad que lo movía era mucho más firme que cualquier pendiente. Volteaba cada tanto y descubría que iba solo. Al acercarse a la meta en el Ángel de la Independencia, todavía echó una mirada para confirmar que nadie más podía arrebatarle el triunfo del Medio Maratón de la Ciudad de México 2022.

El tapatío ganó con tiempo de 1:05:36, un minuto de diferencia sobre su más cercano competidor, su paisano, Orlando Casillas Velázquez, quien entró como segundo con 1:06:34 y detrás el mexiquense Gadmiel Espinoza Paredes, con 1:06:54. Un podio totalmente mexicano.

Espinosa terminó así con la hegemonía de los corredores de Kenia, quienes ganaron las más recientes ediciones. Hacía cinco años que un connancional no cruzaba como triunfador en el Medio Maratón de la CDMX, el último que lo hizo fue Juan Luis Barrios en 2017.

Cuando vi que estaba solo en el kilómetro 5 tenía que dar lo máximo, exigirme porque desde el inicio sabía que había venido para ganar , expresó Santana apenas cruzó la meta. Tenía claro que hacía años no ganaba un mexicano. Éramos un grupo compacto de unos seis corredores y ahí venían un par de kenianos; cuando me sentí mejor, me despegué de todos, di un jalón y no vi más al grupo. No esperé para atacar, no eran los planes pero estaba muy cómodo y simplemente lo hice , agregó.

Las piernas de Santana respondieron mejor de lo que esperaba. Ni las subidas de Paseo de la Reforma impidieron que continuara con un ritmo imposible para los otros contendientes. Al llegar a la meta estaba un poco sorprendido por la distancia que consiguió respecto de sus perseguidores. Sorprendido y, de manera asombrosa, casi entero.

No esperaba ganar

Ganar el Medio Maratón de la Ciudad de México en la rama de mujeres fue una sorpresa para la mexiquense Mayra Sánchez Vidal. No es la primera vez que conseguía este triunfo. Eso no era lo inédito. Lo hizo en 2019, pero esta vez subir a lo más alto del podio, de verdad, no estaba en sus planes.

Hace mes y medio, Mayra sufrió una caída mientras entrenaba en Toluca. El golpe le provocó una lesión en el coxis que la dejó dos semanas en reposo.